После разгула пожаров прокуратура начала проверку главного управления лесами Южного Урала

В главном управлении лесами Челябинской области проходят внеплановые проверки из-за катастрофической ситуации в лесными пожарами в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство внесло представление руководителю главного управления лесами региона об устранении нарушений законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

Внеплановую проверку начали после резкого ухудшения ситуациями с пожарами на территории лесного фонда области. «Проведенной в главном управлении лесами области проверкой установлены факты ненадлежащей организации деятельности по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на землях лесного фонда, пожарного надзора в лесах, а также организации их охраны, – констатировали в надзорном ведомстве региона. – Исполнение законодательства в сфере охраны лесов от пожаров находится на контроле органов прокуратуры, проведение проверок в указанной сфере продолжается».

При этом проверка будет организована по каждому факту лесного пожара, подчеркнули в прокуратуре. Отметим, что, по данным ГУ лесами региона на 11 мая, в Челябинской области было ликвидировано 183 лесных пожара на территории площадью 3 тысячи 420 гектаров. Однако вчера, 14 мая, вспыхнул крупный пожар в районе села Степное Пластовского района, который охватил около 3 тысяч 500 гектаров. Общая же площадь лесных пожаров в понедельник за один день превысила 3 тысячи 700 гектаров. Всего их было зарегистрировано 57.

Челябинск, Виктор Елисеев

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