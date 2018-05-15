Не долечили: пенсионерку выписали из больницы с торчащей из ноги костью

Родные пожилой жительницы Южного Урала обвинили врачей в нежелании продолжать лечение пациентки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Троицка пожаловались на действия врачей местной больницы.

По словам южноуральцев, пожилую женщину в середине апреля доставил в лечебное учреждение экипаж скорой медицинской помощи из городской бани, где она пожаловалась на сильные боли в ноге и голове. Однако врачи, осмотрев пенсионерку, не нашли у нее никаких патологий и отправили домой.

Дома женщине лучше не стало, а через какое-то время у нее начала белеть нога. Родные пенсионерки вызвали «скорую». Теперь медики диагностировали у пожилой троичанки проблемы с артериями, положили в отделение реанимации и ампутировали ногу. Через какое-то время ампутировали и вторую ногу.

После этого пенсионерке пришлось покинуть больницу. Родственники уверяют, что медики просто не захотели возиться с умирающей пациенткой. «Врач говорит: забирайте ее домой, она домой просится. Сказали, мы вам покажем, как нужно перевязывать», – цитирует троичан «Первый областной». В течение двух недель дочь пенсионерки, которую привезли с торчащей из ноги костью, делает матери перевязки, дает таблетки, ставит уколы и меряет давление. «Женщина признается: при виде увечий на ногах мамы у нее каждый раз темнеет в глазах, и наворачиваются слезы», – рассказывает медиа-ресурс.

В самой больнице излагают несколько иную версию произошедшего. Главный врач медицинского учреждения Сергей Шор сообщил, что в больнице начата внутренняя проверка и обещал, что в случае, если обнаружатся какие-то недоработки, персонал будет наказан. Однако предположил, что пенсионерку не долечили из-за того, что ее забрала дочь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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