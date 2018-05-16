Школьница из Челябинска появится на телеканале «Дисней»

10-летняя школьница из Челябинска будет сниматься в проекте канала «Дисней». Девочка прошла кастинг, представив на суд жюри несколько образов из сказок Пушкина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», канал «Дисней» начал эфирное вещание в России 31 декабря 2011 года. Портал предлагает российским зрителям развлекательные программы для всей семьи, в том числе произведенные компанией Disney в России, а также собственные проекты. В одном из таких проектов под названием «Счастье – это…» и предстоит принять участие юной челябинке.
Киноальманах из семи короткометражек должен выйти на экраны в марте 2019 года. Снимать фильмы будут начинающие режиссеры. Сценарии пока не обнародованы.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.05.18
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