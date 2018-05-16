Антимонополисты усомнились в экономической обоснованности цен на проезд в челябинских маршрутках

ФАС не поверила перевозчикам, настаивающим на экономической обоснованности повышения цен в челябинских маршрутках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство изучит состояние конкуренции на рынке перевозок пассажиров маршрутными такси. Об этом заместитель руководителя Челябинского УФАС России Елена Рысева сообщила 15 мая на заседании комиссии по рассмотрению дела, возбужденного в отношении 31 перевозчика областного центра.

На втором заседании присутствовали представители 12 перевозчиков: ООО «Кумир-Автолайн», ООО «Кумир-Автолайн-2», ИП Осинский, ООО «ЧелябАвтобус», ООО «АвтоЛуч», ООО «Сервис-Транс», «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие», ООО «Урал-Дом», ООО «Трейд-авто», ООО «Автобан», ООО «Автолайн» и ООО «Аль-Транс».

Анализ состояния конкуренции на рынке регулярных перевозок пассажиров на маршрутных такси по нерегулируемым тарифам будет проведен в рамках рассмотрения дела и в целях составления объективной картины о составе его участников.

Предполагаемые участники сговора на заседании комиссии Челябинского УФАС России по-прежнему отрицали свое участие в антиконкурентном соглашении по увеличению стоимости проезда в ноябре 2017 года с 23 до 25 рублей.

Кроме того, перевозчики считают, что цена на проезд на маршрутных такси в Челябинске является экономически обоснованной. Так, стоимость проезда в общественном транспорте составляет 23 рубля и, как отметил один из представителей перевозчиков, цена проезда пассажиров в маршрутных такси должна быть выше. Также участники комиссии вновь указывали на рост цен на ГСМ и техническое обслуживание автотранспорта, ставший причиной увеличения стоимости проезда.

«Челябинское УФАС России полагает, что действия перевозчиков содержат признаки нарушения антимонопольного законодательств и, по предварительным данным, цена проезда на данном виде транспорта в размере не более 23 рублей соответствует эффективному ведению бизнеса в данной сфере», – отметили в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, установлено, что у большинства перевозчиков вообще отсутствовали свидетельства по маршруту, подтверждающие право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, что не позволяло им изменять цену.

Займутся антимонопольщики и операторами маршрутов, не так давно снизивших цены на 5 рублей. «Челябинскому УФАС России стало известно, что на двух маршрутах уже произошло снижение цен до 20 рублей – №86 и №92. Данные перевозчики на заседании комиссии отсутствовали. Антимонопольная служба запросит у перевозчиков информацию о причинах такого снижения, чтобы изучить экономические обстоятельства, оказавшие влияние на цену проезда», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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