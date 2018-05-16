Челябинские полицейские задержали «любителей суши» из Кургана

В Челябинске полиция задержала двух гостей из Кургана, нападавших на доставщиков суши.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в начале этого месяца на территории Советского района совершено три нападения на сотрудников службы доставки заказов быстрого питания.

Полицейскими установлено, что мужчины по телефону заказывали доставку суши или пиццы, встречали курьеров на улице возле указанного дома и похищали у них продукты питания и денежные средства. При совершении одного из преступлений злоумышленники использовали в качестве оружия газовый баллончик. Общая сумма ущерба от противоправных действий молодых людей составила более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску совместно с оперативниками из городского Управления МВД задержали подозреваемых. Ими оказались жители Курганской области, 1994 и 1996 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков. Задержанные жили в съемной квартире в доме по улице Свободы в Советском районе недалеко от мест совершения преступлений.

По данным фактам в отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, квалифицируемых частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция данных частей статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи и десяти лет соответственно.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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