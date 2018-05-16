На Южном Урале удвоилось количество крупных лесных пожаров

В Челябинской области число крупных лесных пожаров выросло по сравнению с прошлым годом в 2 раза. Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2017 году на середину мая было потушено всего 350 пожаров, то в нынешнем – 388.

При этом площадь горения увеличилась в полтора раза – до 12 тысяч 366 гектаров (в 2017-м – более 8 тысяч гектаров). А вот число крупных лесных пожаров (площадью больше 25 гектаров) удвоилось. Самым крупным в 2018 году стал пожар в Санарском бору: в памятнике природы, расположенном в Троицком районе, огонь охватил 6 тысяч гектаров леса, огонь тушили 2-е суток, закончили только сегодня утром.

По словам начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, на сегодня в 33 муниципалитетах Челябинской области введен 4-й класс пожарной опасности, в 10 – 3-й. Причем горят не только леса: 2 тысячи 200 раз пожарным приходилось выезжать по сообщениям о горящей траве. «В день мы совершает по 100-150 выездов», – отмечает Юрий Буренко.

В ближайшее время пожарная ситуация будет оставаться острой, отметил руководитель ГУ МЧС региона: существенных дождей в области не ожидается, а ветер по-прежнему будет порывистым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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