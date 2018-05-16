В Челябинске появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Челябинские власти решились на эксперимент по созданию в городе выделенных полос для общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, пока выделенные полосы появятся только на одном участке городской магистрали. Об этом сообщил начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов.

Чиновник рассказал, что после обработки материалов анализа транспортных потоков выделенные полосы появятся на участке улицы Труда от улицы Энгельса до улицы Северо-Крымской.

Председатель думской комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуреАлександр Вышегородцев попросил разработчиков обратить особое внимание на обеспечение безопасных выездов автомобилей со стоянок и парковок, выходящих на «пассажирские» полосы.

Выделенные полосы позволят автобусам и троллейбусам избегать пробок в часы пик, отмечают в городском парламенте. За движением будут следить видеокамеры – если на полосе появится обычная машина, водителю будет грозить крупный штраф. Выделенные полосы для общественного транспорта уже доказали свою эффективность в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Если эксперимент с первой полосой в Челябинске себя оправдает, такие же участки появятся и на других улицах города.

Когда начнется этот эксперимент, в мэрии сказать затруднились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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