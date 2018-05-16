Лесные пожары добрались до Таганая

После вспыхнувшего на границе пожара в национальном парке «Таганай» ввели особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе НП «Таганай», о том, что из леса поднимается дым, в службу охраны национального парка 15 мая в 15:15 сообщили очевидцы.

Оперативная группа службы охраны была на месте ЧП через 10 минут. На стыке границ национального парка, садового кооператива «Локомотив-3» и водоохранной зоны Большого Тесьминского водохранилища горела лесная подстилка в сосняке. Возникла угроза верхового пожара.

«День был ветреный, и огонь, который перекинулся на хвойный молодняк рядом, прошёл около 80 метров по территории национального парка, – рассказал начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев. – Ситуацию осложняло ещё и то, что место весьма труднодоступное – вокруг множество ручьёв и болото». Устранить ЧП удалось примерно за час.

15 мая в национальном парке «Таганай» введён особый противопожарный режим. Длительные стоянки с разведением костров вне приютов и кордонов запрещены, усилено патрулирование территории, землепользователям напоминают о правилах пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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