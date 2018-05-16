Плеснула кипятком и воткнула в ногу нож: инвалид из Карабаша расправилась с пристававшим к ней собутыльником

Жительница Карабаша предстанет перед судом за расправу над собутыльником, пытавшимся к ней приставать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42-летняя жительница Карабаша обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в начале сентября в одной из квартир Карабаша. Женщина и двое мужчин решили «сообразить на троих». После попойки один из южноуральцев решил лечь спать, а второй начал приставать к единственной в квартире представительнице «слабого» пола. Но не такой уж слабой она оказалась.

Ухаживания собутыльника ей не понравились, и женщина сначала выплеснула на мужчину кипяток из чайника, а затем вонзила кухонный нож в левую ногу. Получив ожог от 15% до 20% кожи, несостоявшийся ухажер умер от обширной кровопотери.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует Telefakt руководителя отдела СКР по Кыштыму Павла Козореза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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