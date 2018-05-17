Две трети челябинцев не в состоянии приобрести собственное жилье

Две трети жителей Челябинска считают цены на жилье в городе неподъемными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый третий челябинец считает цены на жилье в областном центре доступным. Таковы результаты опроса, проведенного лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Оценочной позицией «скорее хорошо» оценивают ценовую доступность жилья в Челябинске 34,1% опрошенных. Так чаще отвечают мужчины, респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности.

Каждый второй (48,9%) выбрал для характеристики ценовой доступности жилья вариант ответа «скорее плохо». Как правило, данной позиции придерживаются жители города с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, а также те, кто имеет среднее общее, специальное и неполное высшее образование.

Среди 17% затруднившихся с ответом горожан чаще представлены жители города в возрасте старше 50 лет. Видимо, это та категория населения, для которой вопрос ценовой доступности жилья не является актуальным в настоящее время.

«Буквально месяц назад аналитики ЦИАН провели исследование, проанализировав средние цены на жилье и среднемесячную зарплату в крупных городах России и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру (при условии, что весь доход будет откладываться на приобретение жилья). В топ-15 городов России с самым доступным жильем попал и Челябинск. Однако, общественное мнение – явление упрямое, и данные социологического исследования свидетельствуют о том, что у большинства горожан, принявших участие в опросе, нет ощущения того, что жильё в региональной столице является доступным в плане его цены», – констатируют социологи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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