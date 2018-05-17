Разогнался: в Челябинской области неуправляемый МАЗ расшвырял по трассе три автомобиля

На Южном Урале столкнулись МАЗ и три машины поменьше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 17 мая, в 07:10 минут на 17-м километре автодороги «Челябинск – Новосибирск».

Водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль «Скания», поворачивавшим налево. После этого, МАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся сначала с автомобилем «Лада-217030», а затем – с машиной «ВАЗ-21120».

Автоледи, управлявшая «Ладой» и ее пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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