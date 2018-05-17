На Южном Урале уволили участкового, отказавшегося расследовать кражу коровы

В Челябинской области полицейского, проигнорировавшего заявление о краже коровы, выгнали из органов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района вскрыло нарушения законодательства о приеме и регистрации сообщений о преступлениях.

В ходе проверки по обращению жителя одного из поселков установлено, что в сентябре 2017 года мужчина сообщил участковому уполномоченному территориального отдела полиции о краже неизвестными принадлежащей ему коровы из сарая частного дома.

«В нарушение установленного порядка участковый не составил необходимые документы, информацию в дежурную часть ОМВД не передал, меры к установлению обстоятельств совершенного преступления не предпринял», – отметили в надзорном ведомстве.

В итоге сообщение о краже было зарегистрировано в ОМВД лишь 19 марта нынешнего года, после того, как южноуралец пожаловался в прокуратуру района. 21 марта возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба.

Начальнику ОМВД прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства о приеме и регистрации сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которого сотруднику полиции объявлено о неполном служебном соответствии. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Кроме того, материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в отношении участкового возбуждено уголовное дело по факту использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. По результатам расследования его действиям будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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