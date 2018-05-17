Жара! Южный Урал попробует лето

Погода в Челябинской области «попробует» 30-градусную жару.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воскресенье, 20 мая, на Южном Урале температура воздуха резко поднимется до +28 градусов. Таков прогноз Росгидромета.

По расчетам синоптиков, к этой отметке столбик термометра поднимется в Челябинске и Магнитогорске. При этом если в Магнитке достаточно тепло будет уже в субботу (+19), то в областном центре в тот же день ожидается всего +16 градусов по Цельсию. На западе области потеплеет с +19 в субботу до +27. На востоке – с +16 до +28. На севере – с +16 до +26.

Впрочем, жара продержится недолго. Уже в понедельник, 21 мая, в Челябинске синоптики обещают днем +25. А к середине недели столбик термометра опустится ниже 20-градусной отметки. На севере, в Нязепетровске и Верхнем Уфалее, в понедельник будет +23. На западе, в Катав-Ивановске, 26 градусов выше нуля. Задержится жаркая погода лишь в Магнитогорске (в понедельник +29) и Троицке (+28).

Челябинск, Виктор Елисеев

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