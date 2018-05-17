В Магнитогорске тело женщины больше суток пролежало на балконе

Житель Челябинской области спрятал на балконе труп сожительницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские задержали ранее судимого южноуральца, расправившегося с сожительницей во время пьяной ссоры.

Трагедия произошла в ночь на 12 мая. Пара, воспитывающая маленькую дочь, устроила пьяные посиделки. Хорошо «поднабравшись», мужчина и женщина начали ругаться. В перепалке последняя заявила, что не собирается продолжать жить со своим избранником, и он начал избивать сожительницу.

Через некоторое время магнитогорец лег спать. Проснувшись, он нашел свою спутницу в ванной и вытащил в коридор. Как пишет U74, женщина в это время была еще жива. Однако к утру она скончалась, после чего сожитель вынес ее тело на балкон. Там труп пролежал больше суток.

Экспертиза показала, что женщина умерла от черепно-мозговой травмы. Магнитогорца задержала полиция, сейчас он находится под стражей.

Как стало известно, раньше южноуралец уже совершал подобное преступление.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.18

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