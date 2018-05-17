В СИЗО Челябинска заключенный набросился на ГУФСИНовца

В камере челябинского СИЗО зэк искусал сотрудника ГУФСИН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оставшись один на один и сотрудником ГУФСИН в камере челябинского СИЗО, получивший срок заключенный набросился на стража порядка, ударил его и укусил.

Сотрудник ГУФСИН получил телесные повреждения. «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», – цитирует Telefakt старшего следователя отдела по Калининскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области Евгению Фоминых. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.18

В Магнитогорске тело женщины больше суток пролежало на балконе. / Жара! Южный Урал попробует лето. / На Южном Урале уволили участкового, отказавшегося расследовать кражу коровы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»