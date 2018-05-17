Челябинский вуз потерял аккредитацию

Рособрнадзор отказал в аккредитации одному из вузов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский многопрофильный институт не сможет готовить бакалавров по направлению «Экономика и управление». Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Отказать Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Челябинский Многопрофильный Институт» в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу», – говорится в документе.

В ходе анализа документов частного вуза специалисты Рособрнадзора выявили нарушения. Например, в учебный план не были включены подготовка и защита выпускной квалификационной работы, а ряд преподавателей учреждения не прошли обязательное повышение квалификации.

В настоящее время на сайте института размещена информация и приеме документов только по набору абитуриентов в бакалавриат по направлению «Менеджмент».

Челябинск, Виктор Елисеев

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