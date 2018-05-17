Кировку снова испоганили: краеведы пожаловались в прокуратуру на бургерную с «не очень приличным» названием (ФОТО)

Известный краевед требует призвать к ответу коммерсантов, наплевавших на закон об охране памятников культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с приходом весны начался очередной виток борьбы между собственниками заведений общепита, разбивающими летние веранды, и краеведами, пытающимися защитить внешний вид немногочисленных в Челябинске памятников архитектуры.

Краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев рассказал об очередном факте игнорирования коммерсантами действующего законодательства. Причем происходит это, как обычно, при попустительстве городских властей и учреждений.

«У нас в городе ничтожно мало старинных зданий в более или менее приличном состоянии, – сетует краевед. – Однако и это меньшинство арендаторы пытаются изуродовать. Начался монтаж веранды около дома Самохвалова (Кирова, 82). С одобрения директора МАУ «Кировка» Ольгой Поповой и без согласования с Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Уже испоганили не только общий вид, но и старинные стены, вбив в них штыри!»

В здании располагается бургерная «The Тёлки». В среду перед фасадом дома начали возводить летнюю веранду, которая практически полностью скроет фасад исторического памятника. «Закон о защите памятников культурного наследия запрещает менять внешний вид фасада здания, и не важно – временно это происходит или навсегда, – настаивает Юрий Латышев. – Кроме того, есть еще и туристический аспект. Кировка – пешеходная улица. Люди здесь гуляют, фотографируются на фоне старинных зданий. А здесь на фоне чего они будут фотографироваться? На фоне веранды?»

Все попытки краеведа «достучаться» до сознательности собственника бургерной оказались тщетными. «Я сегодня встречался с собственником. Он не понимает, что творит. Сейчас направил жалобу в прокуратуру Центрального района Челябинска», – рассказал Юрий Латышев РИА «Новый День».

Более того, общественник уверен в том, что и действия представителей муниципалитета также есть нарушения. «Эскиз согласовала руководитель МАУ «Кировка», но без получения согласования с Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области она не должна была этого делать. Это превышение должностных полномочий», – настаивает Юрий Латышев.

Отметим, на Кировке есть примеры цивилизованного решения проблемы:

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