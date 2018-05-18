Челябинка на иномарке врезалась в автобус: пострадали пассажиры

В Челябинске пассажиры рейсового автобуса пострадали в столкновении с иномаркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 17 мая, в 21:00 на улице Молодогвардейцев.

28-летняя автоледи, управляя автомобилем «Киа Рио», при повороте направо не заняла крайнее правое положение на проезжей части. В результате она столкнулась с движущимся в попутном направлении прямо автобусом ЛиАЗ (маршрут №16, ООО «Третий автобусный парк»). В результате ДТП пассажиры автобуса – 70-летняя женщина и 54-летний мужчина получили телесные повреждения. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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