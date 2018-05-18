В Челябинске маршрутка отправила легковушку под КАМАЗ

Маршрутчик загнал легковушку под полуприцеп на одной из дорог Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 17 мая, в 16:20 на улице Братьев Кашириных.

«Водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» (маршрут №56, ООО «Урал БМ») несвоевремено применил торможение и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Шевроле Нива», после чего автомобиль «Шевроле» продвинулся вперед и совершил столкновение с полуприцепом МАЗ автомобиля «КАМАЗ 5410», – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Хендай Каунти» получила телесные повреждения. Ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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