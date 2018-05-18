В Магнитогорске эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

Магнитогорскую школу эвакуировали после тревожного звонка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в школе №10, расположенной по улице Тевосяна.

Сообщение о том, что в учебном заведении может находиться бомба поступило на пульт пожарной охраны в 8:00. Ему был присвоен второй ранг. На место приехали 8 единиц техники и 31 сотрудник МЧС.

Из здания эвакуировали 700 учеников и около 50 сотрудников. Полиция, ОМОН и Росгвардия с кинологами проверили здание, но подозрительных предметов не обнаружили.

Позднее стало известно, что одному из классных руководителей позвонили на мобильный телефон и пригрозили взорвать школу.

«Есть две версии случившегося, – пишет Magcity. – Первая – одного из учеников оставили на второй год, и его отец таким образом решил отомстить педколлективу. Вторая – сегодня в школе должен был состояться пробный экзамен, его хотели сорвать». Во всяком случае, администрации школы известно, кто именно звонил. Всю информацию уже передали полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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