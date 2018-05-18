В Челябинской области задержали наркодилерш с килограммом «синтетики»

В Златоусте полиция изъяла у двух женщин почти килограмм синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, две молодые женщины (одной из них 32, другой – 21 год) были задержаны в момент организации «закладки». Установлено, что местные жительницы таким образом распространяли наркотические средства, сообщая потребителям через интернет координаты тайников.

В общей сложности у задержанных изъято около 867 граммов синтетического наркотика. Во время обследования квартиры, в которой жили женщины, также обнаружены баллончики с краской, с помощью которых они наносили рекламные надписи на фасады домов с адресами сайта по продаже наркотиков.

В следственном отделе ОМВД России по Златоусту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данных частей статей – пожизненное лишение свободы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Полицейские проверяют женщин на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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