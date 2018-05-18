В Челябинске из-за горящей травы едва не взорвалась АЗС

В Челябинске ландшафтный пожар вплотную подобрался к АЗС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вчера, 17 мая, в 15:00 на пульт пожарной охраны областного центра поступило сообщение о возгорании травы в районе цинкового завода и в непосредственной близости от автозаправочной станции.

Огнеборцы прибыли на место происшествия уже спустя 9 минут. Подгоняемое ветром, пламя быстро распространялось на большую площадь и вплотную подошло к АЗС.

Еще до прибытия сотрудников МЧС персонал объекта своими силами пытался тушить кромку пожара подручными средствами. А когда на место прибыли пожарные, оказывал им всю необходимую помощь. Осложняло тушение достаточно большая площадь горения и скопление различного мусора. «Свалкой это назвать нельзя, но проблем пожарным едкий дым доставил немало», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Через час пожар локализовали, а в дальнейшем успешно ликвидировали. Его площадь составила чуть менее 1 гектара. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Удалость выяснить, что возгорание произошло в районе ближайшей теплотрассы. Виновников еще предстоит установить, но уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить о человеческом факторе. Со слов работников автозаправочной станции, в этом районе они часто наблюдали лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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