Пьяный южноуралец сбил школьницу на обочине сельской дороги: девочка серьезно пострадала

В Челябинской области пьяный водитель отправил в больницу восьмилетнюю велосипедистку.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области, авария произошла вчера, 17 мая, в 16:50 часов в деревне Мавлютова Аргаяшского района.

38-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2104», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на правую обочину по ходу движения, где совершил наезд на девочку восьми лет. Школьница гуляла и катила велосипед по правой обочине в попутном направлении для движения транспортного средства.

«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, и был госпитализирован Аргаяшскую ЦРБ. В больнице девочки был поставлен диагноз: «Ушиб головного мозга. Закрытый перелом височной кости. Перелом основания черепа», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Позднее было установлено, что южноуралец в 2016 году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудниками ГИБДД проводится дальнейшие расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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