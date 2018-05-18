«Не ждите»: жителей Копейска оставили без воды

Жители копейского поселка Старокамышинск второй день сидят без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на самом деле, перебои с водоснабжением в Старокамышинске продолжаются уже четвертый день.

Началось все 15 мая, когда напор воды был снижен из-за планового ремонта. Об этом жителей поселка предупредили еще на прошлой неделе, разместив объявления, что 15 мая с 10:00 до 24:00 давление в водопроводе будет снижено. Правда, выключили воду не в 10:00, а на полтора часа раньше. Да и включили, разумеется, не в 24:00.

Дело в том, что еще во времена «Горводоканала» (который то был МУП, то ООО, то снова МУП, хотя работали там, в общем-то, одни и те же люди), в Старокамышинске сложилась традиция: в 24:00 снижалось давление воды, и на верхних этажах пятиэтажек живительная влага появлялась только утром – примерно в 5:30.

Многие челябинские друзья и знакомые жителей поселка очень этому факту удивлялись, ведь в областном центре от этой анахронической практики ушли. Поэтому у кого-то из старокамышинцев появилась надежда, что с приходом в Копейск МУП ПОВВ (раньше это челябинское предприятие только продавало водный ресурс «Горводоканалу», а в 2017 году стало работать с копейчанами напрямую) и в их поселок придет, наконец, цивилизация. И действительно, первое время вода в кранах жителей Старокамышинска была и после полуночи. Но с течением времени это стало происходить все реже, пока вновь не вернулась привычная практика. Не исключено, что одной из причин стало то, что и в копейском подразделении МУП ПОВВ работают, в основном, те же, кто ранее в «Горводоканале», а привычка – вторая натура.

Однако вернемся к событиям этой недели. Почему временем окончания ремонтных работ было выбрано именно 24:00, неизвестно. Но жители поселка уверенно сказали: значит, воду дадут не раньше утра 16 мая. Так и произошло. И старокамышинцы кинулись «разбирать» воду. А в поселке, следует отметить, достаточно большой частный сектор с садами-огородами да еще и несколько садоводческих товариществ. И так как садоводческий сезон уже начался, то требуется вода и, так сказать, для «технических» нужд. То ли потому, что садоводы стали активно «затариваться» водой, то ли еще по какой причине, но верхние этажи пятиэтажек так ресурс и не получили. Когда же один из старокамышинцев позвонил в аварийно-диспетчерскую службу, сидевшая на другом конце телефонного провода дама обвинила в отсутствии воды самих же жителей поселка (мол, просто дикий разбор, и ничего-де водоканальщики сделать не могут), а потом посоветовала самому побегать по Старокамышинску и покричать, чтобы жители поумерили свои водные аппетиты. В общем, вода у всех без исключения жителей появилась в районе 8:00.

Правда, ненадолго. После 15:00 воду в поселке снова выключили – на этот раз примерно на час.

Но лиха беда начало. 17 мая около 18:00 воду выключили снова. Когда обеспокоенные копейчане начали атаковать аварийно-диспетчерскую службу звонками, им сначала говорили (в восьмом часу вечера), что устраняют аварию в поселке Железнодорожный, и ремонтная бригада уже заканчивает работу, так что скоро вода будет. Часа полтора спустя уже другой диспетчер сильно удивилась оптимизму коллеги, заявив, что ждать придется не меньше двух часов, и она никаких гарантий не дает. Но ждать пришлось дольше.

Когда проснувшиеся в 6:00 18 мая жители Старокамышинска убедились, что вода до них так и не добралась, заинтересованные звонки вновь посыпались на телефон диспетчера. Сначала она просила еще немного потерпеть. Наконец, около 8:00 заверила, что ждать придется около получаса. А потом… Потом, по всей видимости, у нее закончилась смена. И когда в начале десятого терпеливые старокамышинцы вновь принялись названивать в аварийно-диспетчерскую службу, новая диспетчер призналась: когда вода придет в Старокамышинск, неизвестно. Оказывается, произошла крупная авария, но теперь уже в поселке Синеглазово.

Позднее стало известно, что без воды остался не только Старокамышинск, но и Железнодорожный, и Зуевка. «Воды не будет до позднего вечера. А может, и утром», – «обрадовала» соседей в соцсетях новостями из диспетчерской одна из жительниц поселка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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