В Челябинске с подножки скорого поезда сорвался пассажир

На станции Челябинск с подножки скорого поезда сорвался пассажир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел 16 мая: в дежурную часть Линейного пункта полиции на станции Челябинск поступило сообщение о том, что на второй платформе замечен мужчина, который пытался запрыгнуть на подножку вагона и упал.

В ходе проверки установлено, что 74-летний челябинец, опаздывая на поезд «Челябинск – Санкт-Петербург» попытался запрыгнуть в вагон, схватившись за поручень, но не удержался и упал на платформу.

Сотрудники транспортной полиции доставили пожилого мужчину в медпункт железнодорожного вокзала, откуда его потом госпитализировали в одно из лечебных учреждений города: пенсионер сломал шейку бедра.

В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Павел Зварзин

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