Убивали впятером: следователи рассказали о гибели женщины, тело которой вмерзло в озеро Кундравы

Следователи раскрыли подробности убийства жительницы Челябинской области, труп которой вмерз в лед озера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина умерла после жестокого избиения, в которой принимала участие ее подруга. Об этом рассказали расследующие эту шокирующую историю следователи.

Напомним, 23 апреля во льде озера Кундравы был обнаружен труп неизвестной. Спасатели вытащили тело и передали полиции. Одной из первых версий стало, что это та же женщина, которую искали прошлой осенью на другом берегу озера.

Теперь выяснилось, что местная жительница погибла в конце августа от рук собственной подруги и четверых ее друзей. Ссора возникла во время распития спиртных напитков из-за денег, и бывшие вместе с женщиной четыре ее товарки и мужчина начали избивать ее.

Как признали задержанные, они не хотели ее убивать, и несколько дней пытались выходить, но потерпели фиаско. Тогда труп решили бросить в озеро.

Более того, одна из соучастниц хотела все рассказать полиции. Но ей не поверили. «В сентябре местная жительница приходила в полицию и говорила, что убила свою подругу, – цитирует «Первый областной» руководителя СО СКР по Чебаркульскому району Виталия Александрова. – Однако ее показания были спутанными. Она утверждала, что преступление произошло прямо на берегу. Доказательств этого не было. Были сомнения в правдивости ее слов. Когда обнаружили труп, можно было организовать следственную проверку. Истинные обстоятельства и причины смерти женщины были установлены».

Пятерых южноуральцев арестовали. Им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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