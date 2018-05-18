Челябинскому педуниверситету приостановили действие аккредитации

Южно-Уральскому государственному гуманитарно-педагогическому университету приостановили действие аккредитации.

Как уже сообщал «Новый День», выездная плановая проверка Рособрнадзора проходила в вузе с 25 по 28 апреля. Предписание об устранении нарушений ведомство разметило на своей сайте.

В документе указано, что в университете «отсутствуют научные работники, в обязанности которых входит формирование у обучающихся профессиональных качеств по выбранным профессии, специальности или направлению подготовки, развитие у студентов самостоятельности, инициативы и творческих способностей» – по всей видимости, имеется в виду институт кураторов, то появлявшийся, то вновь исчезавший в вузе.

Ряд нарушений чиновники Рособрнадзора нашли на официальном сайте ЮУрГГПУ: отсутствуют сведения об ученом совете вуза, в разделе «Документы» не размещены копии правил приема обучающихся по дополнительным образовательным программам, нет информации о формах обучения, нормативных сроках, описания образовательных программы, учебного плана и так далее.

Все нарушения ЮУрГГПУ должен устранить до 18 июня 2018 года. В самом вузе сообщили, что исправить недочеты к названному сроку вполне вероятно, так как большинство из них носит формальный характер.

Тем не менее, действие аккредитации вуза приостановлено по направлениям «социальная работа», «педагогическое образование», «психолого-педагогическое образование», «специальное (дефектологическое) образование», «специальное обучение (по отраслям)» ( и бакалавриат, и магистратура), «лингвистка» (магистратура), «экономика» (подготовка кадров высшей квалификации).

«Руководство вуза сознает серьезность ситуации, но не считает ее критической, – заявили в вузе. – Лицензия и аккредитация вуза находятся в статусе «действующие», прием в университет ни по одной программе и уровню образования не приостановлен. Работа идет по плану: студенты и преподаватели готовятся к экзаменам, летней практике, защите выпускных квалификационных работ».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.05.18

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