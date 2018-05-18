В Челябинской области у бывшего замглавы района забирают квартиру

Суд обязал бывшего замглавы Нагайбакского района вернуть полученную им в собственность во время работы в администрации квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нагайбакский районный суд удовлетворил иск прокурора района о признании незаконной приватизации служебной квартиры местным чиновником.

О незаконности приватизации прокуратура заявила в сентябре прошлого года. Глава ведомства направил администрации района представление о расторжении договора, заключенного в марте 2016 года. Дело в том, что муниципальную квартиру замглавы получил, уже имея в собственности квартиру. Однако чиновники отказались выполнять требования прокурора, ссылаясь на решение местного собрания депутатов, давшее главе района распоряжаться муниципальным имуществом, на основании которого тот и одобрил приватизацию квартиры.

Тогда районная прокуратура подала иск в суд. Судья признал требования надзорного ведомства законными и договор о приватизации – недействительным.

Отметим, что до того, как занять пост замглавы района, чиновник возглавлял районную прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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