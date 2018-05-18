В центре Челябинска в воскресенье закроют движение транспорта

В Челябинске закроют движение на время проведения общегородского крестного хода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в Челябинске в ближайшее воскресенье, 20 мая, состоится общегородской крестный ход, посвященный празднованию Дней славянской письменности и культуры.

В 11:00 верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского, где крестный ход завершится праздничным молебном.

На время шествия, с 11:00 до 11:45, будет приостановлено движение общественного и личного автотранспорта по Свердловскому проспекту.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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