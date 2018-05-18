Челябинцам запретили жечь костры и мусор

В Челябинске введен особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с повышенным уровнем пожарной опасности, в целях предупреждения возникновения ЧС и угрозы распространения пожаров на территории Челябинска введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.

На территории города запрещено разведение костров, проведение пала сухой травы и сжигание мусора. За данные нарушения в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях: наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, предупредили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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