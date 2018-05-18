Так совпало: в Верхнем Уфалее подряд на благоустройство выиграл собственник компании, где раньше работала мэр

В Челябинской области контракт на благоустройство детского парка достался бывшему начальнику главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сомнительную закупку обсуждают жители Верхнего Уфалея. Ее стоимость составила 6 миллионов 660 тысяч рублей.

Речь идет о благоустройстве детского парка. В учреждении необходимо снести старые малые архитектурные формы, поменять покрытие дорожек, установить освещение.

Дело благое, на такое и денег не жалко. Да и подрядчика выбирали, вроде бы, с соблюдением конкурсных процедур. Смущает горожан другое: победителем аукциона стала фирма «Теплоприбор». Если верить открытым источникам, принадлежит она на 100% известному местному бизнесмену Алану Джиоеву.

Ему же пополам с Ириной Джиоевой принадлежит компания «ЖЭУ-1». Директором которой была до своего назначения Вера Ускова, нынешний глава Верхнего Уфалея.

Челябинск, Виктор Елисеев

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