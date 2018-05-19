Оставил замерзать: южноуралец получил 9 лет колонии за жестокое убийство экс-мужа знакомой

Озерчанин отправится в колонию после изощренной расправы над бывшим мужем знакомой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Озерского городского суда, житель ЗАТО признан виновным в жестоком убийстве земляка.

В декабре 2017 года южноуральцу позвонила знакомая и рассказала, что к ней в квартиру вломился экс-супруг, будучи изрядно пьян. Женщина попросила помочь ей избавиться от незваного гостя.

Приехав к ней в квартиру, озерчанин с помощью нескольких человек вынесл спящего южноуральца из дома и погрузил в автомобиль. После этого отправился к озеру Булдым, где бросил пьяного мужчину без верхней одежды, уехав по своим делам.

Вечером он вместе со знакомым вернулся на место, где бросил неприятеля. Мужчина был еще жив и просил помочь ему. Однако в помощи ему отказали, оставив умирать.

В результате общего переохлаждения организма с развитием холодового шока южноуралец скончался, в чем убийца убедился, приехав следующим вечером. Тело мужчины было обнаружено лишь две недели спустя.

В суде озерчанин признал вину лишь частично, заявив, что не хотел гибели неприятеля. Однако суд квалифицировал его действия как убийство, приговорив его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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