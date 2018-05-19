На Южном Урале усиливается ветер

Южноуральцев предупредили об усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 20 мая на территории Челябинской области ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер днем 7-13 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метров в секунду.

Жителям региона экстренные службы рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – советуют в пресс-службе ведомства. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

Челябинск, Виктор Елисеев

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