В Челябинске полицейский УАЗ, ехавший на вызов, перевернулся после столкновения с ВАЗом

На северо-западе Челябинска ВАЗ подрезал спешивший на вызов полицейский экипаж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 19 мая, около 23:00 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Горожане об этом сообщили в социальных сетях.

Очевидцы рассказывают, что полицейский УАЗ следовал со включенными спецсигналами, однако водитель «ВАЗ 21 074» не обратил на это внимания. «Полицейские с мигалками ехали – на вызов, видать. А семерка с третьей полосы вылетела.

В результате столкновения полицейский автомобиль перевернулся на крышу. Подоспевшие горожане помогли поставить УАЗ на колеса.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт ДТП подтвердили. По поводу инцидента проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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