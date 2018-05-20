У челябинского Сада Победы 23-летний лихач на БМВ врезался в три авто: есть погибшие

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием трех автомобилей в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня в 09:30 на регулируемом перекрестке улиц Комарова и Салютная, рядом с Садом Победы.

23-летний водитель БМВ врезался в автомобили «Шкода-Октавия», «Лада-Веста» и «ГАЗ-31029». На видео с камеры наблюдения видно, что водитель БМВ, не снижая скорости, вылетает на встречную полосу, чтобы объехать остановившиеся на красный сигнал светофора автомобили, чудом минует переходящих дорогу пешеходов (по оценкам очевидцев, один из горожан был буквально в метре от летящего авто) и врезается сразу в несколько машин, двигающиеся на «зеленый».

В результате столкновения водитель автомобиля «Лада-Веста), мужчина 37 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительной информации, еще 2 человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель автомобиля «Шкода». В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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