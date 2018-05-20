Лето задержится на Южном Урале на неделю

К концу следующей недели в Челябинской области температура снизится до +15 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предстоящая неделя на Южном Урале начнется и закончится дождем. Таков прогноз Росгидромета.

В понедельник на всей территории региона ожидаются небольшие дожди. В Челябинске с воскресных +29 столбик термометра опустится до +21 градуса. Понизится температура и, в целом, по области: на севере с +25 до +18, на юге – с +28 до +24, на западе – с +24 до +18, на востоке – с +29 до +24.

Во вторник на Южном Урале несколько потеплеет. В Челябинске и Троицке ожидается +23, в Нязапетровске и Магнитогорске +22, в Катав-Ивановске +21. Самыми теплыми обещают быть среда и четверг. В эти дни воздух в регионе прогреется до +25, +28 градусов.

В пятницу в область вновь придут дожди, местами умеренные, а столбик термометра опустится в район +17, +24 градусов. В субботу на фоне продолжающихся дождей температура опустится до +14, +15 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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