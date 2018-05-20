Сильные дожди, град, ветер: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют усиление ветра на Южном Урале до 25 метров в секунду.

Как ообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 21-23 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Однако и там, где пожары маловероятны, южноуральцам необходимо сохранять предельную осторожность. «Вечером 20 мая, ночью 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду.

Жителям региона экстренные службы рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – советуют в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Жителям в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.18

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