«Апокалипсис»: город-спутник Челябинска заволокло дымом

Копейск затянуло дымом.

Как ообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, жители Копейска, города-спутника Челябинска, жалуются на затянувший весь город дым. Дымовую завесу, окутавшую город при сильном ветре, обсуждают в социальных сетях.

Соцсети заполонили множество фотографий, судя по которым, дым окутал едва ли не весь Копейск. «Весь город в дыму», – комментируют снимки копейчане. «Апокалипсис», – делятся впечатлением одни. «Добро пожаловать в Сайлент Хилл», – сдабривают обсуждение толикой черного юмора другие.

«Горит Копейский мусорный полигон, ветер на город», – пытаются предположить источник дыма горожане. Между тем, по словам жителей поселка Старокамышинск, рядом с которым расположен полигон, сообщают, что в районе свалки, действительно, замечен большой столб дыма. Хотя другие говорят, что этот дым поднимается от горящего частного дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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