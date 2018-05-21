«Разгерметизация»: рейс «Анталья – Челябинск» экстренно сел в Волгограде

Чартер из Антальи в Челябинск совершил вынужденную посадку в Волгограде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажиры рейса, следовавшего из Антальи в Челябинск, совершили об экстренной посадке борта в Волгограде около 6:00 по местному времени. О произошедшем они рассказали в соцсетях.

«Разгерметизация салона,снижение с 10 тысяч до 500 метров за 5 минут, очень страшно!», – написал один из челябинцев.

Хотя некоторые из комментаторов усомнились в том, что имела место, действительно, разгерметизация. «Поздравляю, почувствовал, откуда адреналин выделяется, – написал один из друзей южноуральца. – Судя по тому, что вы еще и видео снимали, разгерметизации как таковой не было, была сработка автоматики. В такой ситуации пилот обязан снизить высоту но не до 500 метров (посудина, на которой вы летели, такой перегрузки не выдержала бы), а до 3-4 километров – этого достаточно. Если бы была настоящая разгерметизация, последствия были бы плачевными. А все потому, что на чартеры выставляется авиахлам, поэтому я и опасаюсь летать чартерами, уж лучше переплатить и лететь рейсовым. С 2013 года не летаем на этом хламе, тащить будут, руки оторвут, но не затянут. Думаю, и те, кто летел этим рейсом, выводы сделают».

При этом Волгоградский аэропорт встретил нежданных гостей весьма сурово: людям пришлось спать вповалку в зале авиапредприятия в ожидании нового судна.

В пресс-службе международного аэропорта «Челябинск» подтвердили факт экстренной посадки. «В Волгоград уже вылетел запасной борт, – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе. – Думаю, сейчас он уже приземляется в Волгограде. В Челябинск он прибудет в 13:20 по местному времени. Рейс в Анталью, который отложен из-за инцидента с сегодняшнего утра, вылетит в 14:50. Его пассажиры частично размещены в гостинице, те, кто пожелал, уехали на время ожидания домой».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.18

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