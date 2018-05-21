За «взрывной» юмор придется отработать: подросток из Златоуста осужден за сообщение о бомбе

Подросток из Златоуста осужден к обязательным работам за сообщение о бомбе в школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал ученика 8 класса одной из школ города виновным в заведомо ложном сообщеним об акте терроризма.

В суде установлено, что в декабре 2017 года 14-летний подросток, используя школьный компьютер, отправил на страницу в социальной сети своего классного руководителя сообщение о том, что в кабинете информатики заложена бомба. После этого из школы было эвакуировано 248 человек, в ходе обследования здания взрывное устройство обнаружено не было.

«В результате преступных действий обвиняемый нарушил нормальное функционирование образовательной организации, а также отвлек силы и средства правоохранительных органов и служб, которые вынуждены были произвести организационно-технические мероприятия по предотвращению ложной угрозы об акте терроризма», – констатировали в надзорном ведомстве.

В судебном заседании свою вину в совершении преступления подросток признал полностью, раскаялся в содеянном.

С учетом явки с повинной, положительных характеристик, несовершеннолетнего возраста, активного способствования раскрытию преступления, приговором суда ему назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи – обязательные работы сроком 50 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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