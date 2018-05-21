В Челябинске контейнерные площадки превращаются в свалки

Районные чиновники Челябинска пожаловались на отказ управляющих компаний обслуживать контейнерные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после объявления регионального оператора по обращению с отходами в Челябинской области о начале работы, в областном центре резко ухудшилась ситуация на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов.

Напомним, конфликты между горожанами и коммунальщиками начались в середине апреля этого года. Тогда челябинцы пожаловались на мусорные кучи, скапливающиеся рядом с контейнерами для отходов.

Тогда в МУП «ГорЭкоЦентр» заявили, что предприятие обязано вывозить лишь тот мусор, что содержится непосредственно в контейнерах. Что касается мусора на контейнерных площадках, то его уборка – обязанность управляющих компаний В 20-х числах апреля мэр Челябинска Евгений Тефтелев пообещал решить вопрос, поручив управлению ЖКХ города разобраться в ситуации и провести работу с управляющими компаниями.

Однако с течением времени ситуация лишь усугубляется. Сегодня на аппаратном совещании в мэрии с похожей жалобой выступил глава Советского района Михаил Буренков. «Контейнерные площадки просто превращаются в мини-свалки, – посетовал чиновник. – Сегодня сложилась тенденция: управляющие компании расторгают договоры с «ГорЭкоЦентром». Мы вынуждены организовывать вывоз самостоятельно».

По всей видимости, это связано с приходом в Челябинск регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере. В новых условиях именно он должен взаимодействовать с подрядчиками, занимающимися вывозом мусора. Однако в условиях переходного периода ситуация «повисла в воздухе»: регоператор еще не приступил к работе, а управляющие компании уже снимают с себя эту обязанность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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