В Челябинской области назначен новый министр экологии

Новым министром экологии Челябинской области стал декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее сообщение появилось на официальном телеграм-канале главы Южного Украла Бориса Дубровского.

Напомним, в январе этого года губернатор отправил в отставку прежнего главу ведомства Ирину Гладкову – на фоне видимого ухудшения состояния атмосферного воздуха в Челябинске и после ряда откровенно хамских высказываний чиновницы в адрес горожан.

После этого обязанности министра выполняла Яна Куприкова, ранее занимавшая пост замминистра. Однако с самого начала было понятно, что чиновница не горит желанием избавиться от приставки «и.о.». Об этом свидетельствовали и публичные выступления г-жи Куприковой. Так, на обсуждение территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, состоявшееся не так давно в стенах регионального исполкома ОНФ чиновница пришла явно не подготовленная.

Имя Сергея Лихачева называлось в числе ряда других кандидатур. Но достаточно быстро именно он стал рассматриваться в качестве наиболее вероятного кандидата. На руку ему играло, с одной стороны, академический статус Сергей Лихачев возглавлял факультет экологии ЧелГУ, является профессиональным ученым-экологом. С другой, то, что он не имеет формального отношения к каким-либо промышленным группам: связь Ирины Гладковой с РМК, где она работала до вступления в должность министра, уничтожила последние остатки авторитета минэкологии в глазах общественности. Наконец, г-н Лихачев – абсолютно системный игрок, полностью поддерживающий позиции областных властей по наиболее острым экологическим вопросам региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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