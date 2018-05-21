Столкновение четырех авто в Челябинске переросло в уголовное дело

23-летнего водителя БМВ, виновного в гибели челябинца в пьяном ДТП с четырьмя машинами, не хотят выпускать из-за решетки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главным следственным управлением регионального полицейского главка в отношении 23-летнего водителя, управлявшего BMW и совершившего 20 мая ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«В настоящее время в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мужчина водворен в изолятор временного содержания. Учитывая, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 20 мая около 09:30 на перекрестке улице Комаров и Салютная 23-летний лихач, управляя автомобилем BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с тремя автомобилями: «Лада Веста» под управлением 37-летнего, Skoda Oktavia и затем с автомобилем ГАЗ-31029.

В результате ДТП водитель «Весты» скончался на месте. Пассажир автомобиля ГАЗ, женщина 72 лет, и водитель Skoda Oktavia получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.18

В Челябинской области – новый министр экологии. / Социологи составили рейтинг самых матерящихся городов России. / В Челябинске контейнерные площадки превращаются в свалки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»