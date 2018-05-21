Не расслабляться: на Южном Урале продолжит задувать

Южноуральцев предупредили о сохранении высокой скорости ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, днем 22 мая на территории Южного Урала ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, на севере до плюс 16 градусов.

Жителям региона экстренные службы рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – советуют в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Жителям в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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