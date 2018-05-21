Демпинг и закручивание гаек: в Челябинске разгорается война между муниципалами и частными перевозчиками (ВИДЕО)

В Челябинске обостряется противостояние между маршрутчиками и муниципальным транспортом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», частные перевозчики начали активно вытеснять муниципальный транспорт с выгодных маршрутов. Об этом заявил руководитель принадлежащего мэрии ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Речь пока о двух маршрутах – №86 («Мехколонна – поселок Шершни» – Мехколонна») и №92 («Улица Чистопольская – ЧМК»), где стоимость проезда снизилась с 25 до 20 рублей. Муниципальный транспорт тут же почувствовал отток пассажиров. Что неудивительно – проезд в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 23 рубля.

При этом г-н Павлюченко не исключил, что в скором времени все частные перевозчики снизят цены до 20, а то и до 15 рублей. По крайней мере, летом из-за естественного снижения пассажиропотока маршрутчики могут пойти и на столь радикальный шаг.

Казалось бы, частное явление свидетельствует в действительности о продолжающемся обострении борьбы между муниципалами и частниками на рынке пассажирских перевозок.

И хотя пока мэр Челябинска Евгений Тефтелев пытается сохранять нейтралитет, городское управление транспорта занимает в отношении маршрутчиков более жесткую позицию.

Так, сегодня начальник управления Роман Болотов сообщил, что одним из показателей, учитывающихся при заключении и расторжении договоров, будет техническое состояния подвижного состава, а также рассказал о расторжении договоров на оказание услуг по организации пассажирских перевозок.

Напомним, ранее контракты разорвали еще с рядом маршрутных предприятий.

Все это происходит, с одной стороны, с целью скорейшего введения новой маршрутной схемы, разработанной, к слову, Челябинским институтом генплана и транспорта, принадлежащим все тому же Александру Павлюченко. Правда, когда схема презентовалась, г-н Павлюченко согласился, что не так уж и важно, кто будет возить пассажиров – частное предприятие или муниципальное. Но тогда он еще не был руководителем «ЧелябГЭТ».

С другой стороны, «зачистка» частных предприятий расширяет возможности для деятельности крупных игроков (вроде Первой транспортной корпорации) и муниципальных перевозчиков.

К слову, первыми акцент на ценовой конкуренции сделали именно муниципалы: в августе прошлого года муниципальный автобусный перевозчик ООО «Общественный городской транспорт» снизил стоимость проезда по маршруту №66 «ЧКПЗ – Станция Шершни» с принятых тогда 20 до 15 рублей. При этом директор предприятия Дмитрий Холод не скрывал, что, по сути, это демпинговая цена, заявив, что снижение временное.

Если же говорить о выступлении Александра Павлюченко, то, например, на маршруте №86 цена проезда была снижена частным перевозчиком с 25 до 20 рублей после того, как «ЧелябГЭТ» продлил автобусный маршрут №2 «Мехколонна – Театр ЧТЗ» до ЮУрГУ, фактически продублировав наиболее востребованный отрезок маршрута №86.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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