В Озерске сгорел гаражный кооператив: сотни боксов

В южноуральском ЗАТО во от пожара пострадали больше 250 гаражей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 18 мая от возгорания зарослей камыша на территории, прилегающей к озеру Кызылташ, произошло распространение огня на гаражные боксы, принадлежащие жителям Озерска.

С огнем боролись больше 13 часов: начался пожар в 13:45 пятницы, 18 мая, полностью потушить возгорание удалось лишь 03:00 субботы, 19 мая.

«Прокурором осуществлен выезд на место пожара. Установлено, в результате возгорания повреждено свыше 250 гаражных боксов, принадлежащих жителям Озерского городского округа. Распространение огня на промышленные площадки не допущено», – констатировали в надзорном ведомстве. При этом в некоторых боксах находились автомобили, сгоревшие вместе с ними.

Причины возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В день возникновения пожара мая прокурор внес в адрес руководства ФГПН ФГКУ «СУ ФПС» №1 требование о незамедлительной регистрации сообщения о преступлении и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела.

18 мая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре ЗАТО Озерск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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