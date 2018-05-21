В Увельском районе вторые сутки бушует крупный лесной пожар: задействована авиация МЧС

В южноуральском муниципалитете пожарные сдерживают крупный лесной пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар в районе поселка Катаево начался в воскресенье, 20 мая. На 6:00 сегодня, 21 мая, площадь возгорания составляла 176,6 гектара. Сохранялась она такой же и на 17:30, пожар остается низовым.

Осложняют работу межведомственной группировки пожарно-спасательных подразделений и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций неблагоприятные погодные условия (в районе уже вторые сутки отмечается сильный порывистый ветер).

Однако ситуация остается управляемой. Большая заслуга в этом принадлежит авиации. Так только за сегодняшний день 46 сбросов воды осуществил экипаж вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Также в Увельском районе привлечены два вертолета от Министерства обороны с водосливными устройствами. Активно применяется и беспилотная летательная авиация «чрезвычайного» ведомства Южного Урала.

«Ситуация остается стабильной, удается сдерживать площадь пожара и не допускать переход огня на населенные пункты. В данный момент применяются все необходимые меры к его скорейшей локализации. Проведена передислокация, все ближайшие населенные пункты находятся под прикрытием огнеборцев. На борьбе с огненной стихией задействованы силы Специализированной пожарно-спасательной части, Уральского учебного спасательного центра (поселок Новогорный), областной противопожарной службы, южноуральских лесничеств, полиции и пожарно-спасательных гарнизонов. Привлечена тяжелая инженерная техника от администрации муниципального образования. Силы областного главка МЧС переведены в режим «повышенной готовности». Продолжает работу оперативный штаб», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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