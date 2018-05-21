Жесткая посадка: больше десятка пассажиров рейса из Антальи в Челябинск обратились к медикам

Прокуратура проверит обстоятельства экстренного приземления рейса «Анталья – Челябинск» в Волгограде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, надзорное ведомство Волгограда на транспорте организовало проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета в аэропорту Гумрак.

«Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс №877 авиакомпании «OnurAir» сообщением «Анталья – Челябинск», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда вчера, 20 мая, в 22 часа 50 минут, на борту находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа. Официальная причина экстренного приземления – разгерметизация салона. Как стало известно позднее, после посадки к медикам обратились 11 пассажиров с повышенным артериальным давлением, головными болями и ушибами. По рассказам очевидцев, у детей во время посадки пошла кровь из носа.

Одного пассажира госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте. Запасной борт прибыл из Челябинска в Волгоград лишь сегодня утром, примерно через 12 часов после аварийной посадки. Некоторые туристы лететь в Челябинск на самолете отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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