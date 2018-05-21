На Южном Урале автомобиль слетел с моста в реку

В Челябинской области автомобиль упал с моста в реку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло 20 мая в поселке Нижний Уфалей. Пенсионер за рулем «Черри Тигго» не справился с управлением, врезался в ограждение моста, перекинулся через него и упал в реку.

Находившихся в автомобиле спасло то, что Уфалейка – речка неглубокая. Автомобиль приземлился на крышу, но не затонул. Водителя госпитализировали, 57-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 21.05.18

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