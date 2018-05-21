Мэр Челябинска: Город подожгли предприниматели, а спасли приятные люди (ВИДЕО)

В пожарах, огненным кольцом обступивших Челябинск, обвинили предпринимателей. В роли спасителя города выступила компания «Южуралмост». Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев, не скрывающий и даже все время подчеркивающий свою симпатию к этой коммерческой организации ( на любую критику компании мэр заявляет, что с этими людьми приятно работать).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные наиболее крупные пожары были зафиксированы в Новосинеглазово, в поселке Исаково, на АМЗ и на Тополиной аллее. В поселках тушить пожары помогали местные жители. На Тополиной аллее справиться с огнем пожарные не могли даже с помощью спасателей.

И тут «Южуралмост» прислал несколько бочек воды.

Сейчас в причинах пожаров разбираются правоохранительные органы. Виновные в умышленных и неумышленных поджогах будут привлечены к ответственности.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.05.18

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